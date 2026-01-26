Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol'u 97-67 yenerken, Gaziantep Basketbol da Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-71 mağlup etti. Gaziantep Basketbol, bu sonuçlarla liderliğini sürdürdü.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftası, 2 maçla tamamlandı.
Günün ilk müsabakasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLab Basketbol'u 97-67 mağlup etti.
Diğer karşılaşmada ise Gaziantep Basketbol, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-71 yendi.
Ligde 20. haftanın ardından 18 galibiyeti bulunan Gaziantep Basketbol, liderliğini sürdürdü.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor