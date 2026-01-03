Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında oynanan 3 maçta sonuçlar belli oldu. Fenerbahçe Koleji RAMS, Konya Büyükşehir Belediyespor'a 94-98, OGM Ormanspor, Cemefe Gold Haremspor'a 81-77, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler ise iLab Basketbol'a 93-83 üstünlük sağladı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Koleji RAMS-Konya Büyükşehir Belediyespor: 94-98
OGM Ormanspor-Cemefe Gold Haremspor: 81-77
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-iLab Basketbol: 93-83
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor