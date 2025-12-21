Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. hafta, 5 karşılaşmanın sonuçlarıyla başladı. Öne çıkan maçlarda Fenerbahçe Koleji RAMS, Balıkesir'i mağlup ederken, OGM Ormanspor da Kipaş İstiklalspor'u yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. hafta, oynanan 5 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyespor: 87-86
CEMEFE GOLD Haremspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 63-86
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Koleji RAMS: 72-88
Kipaş İstiklalspor-OGM Ormanspor: 65-96
Darüşşafaka Lassa-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 67-65
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor