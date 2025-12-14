Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maçları sona erdi. Bugün oynanan karşılaşmalarda Kipaş İstiklal Spor, Paramos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 75-99 kaybetti. Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü Basketbol'u 86-70 mağlup ederken, CEMEFE GOLD Harem Spor, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u 87-66'lık skorla yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan 3 karşılaşma ve sonuçları şöyle:
Kipaş İstiklal Spor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 75-99
Konya Büyükşehir Belediyespor- Mke Ankaragücü Basketbol: 86-70
CEMEFE GOLD Harem Spor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 87-66
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor