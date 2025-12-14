Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün yapılan 3 karşılaşma ve sonuçları şöyle:

Kipaş İstiklal Spor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 75-99

Konya Büyükşehir Belediyespor- Mke Ankaragücü Basketbol: 86-70

CEMEFE GOLD Harem Spor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 87-66