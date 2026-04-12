Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında dört maç oynandı. Gaziantep Basketbol, iLab Basketbol'u 83-73 mağlup ederken; MKE Ankaragücü Basketbol, Finalspor'u 77-70, Parmas Otel Bandırma Bordo Basketbol, Cemefe Gold Haremspor'u 84-77 yendi. Çayırova Belediyespor ise Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'i 95-67 ile geçti.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol: 83-73
Mke Ankaragücü Basketbol-Finalspor: 77-70
Parmas Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor: 84-77
Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 95-67
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul