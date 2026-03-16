Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, Cemefe Gold Haremspor-Göztepe ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlandı. Göztepe, Cemefe Gold Haremspor'u 111-91 yenerken, Konya Büyükşehir Belediyespor, Çayırova Belediyespor'u 86-84 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Cemefe Gold Haremspor-Göztepe: 91-111
Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor: 86-84
Kaynak: AA / Süha Gür