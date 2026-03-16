Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Cemefe Gold Haremspor-Göztepe: 91-111

Konya Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor: 86-84