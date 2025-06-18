Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Hakem Atamalarıyla İlgili Açıklama

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Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarının tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığını belirterek, hedeflerinin maçların adil bir şekilde yönetilmesi olduğunu açıkladı. Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepkilerini dile getirerek, bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağı sözünü aldıklarını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki tüm hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığı belirtilerek, "Amacımız, maçların sahada adil ve eşit koşullarda yönetilmesini sağlamaktır." denildi.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk dört maçına ilişkin hakem atamalarının da 15 Haziran'da yapıldığı vurgulayarak, "Gerekmesi halinde oynanacak diğer maçların hakem atamaları da yine aynı ilke ve yaklaşımla Merkez Hakem Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında dün oynanan serinin ilk maçından sonra Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepki gösterirken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu Özkan Arseven de bugün yaptığı açıklamada, federasyonla görüştüklerini ve Yener Yılmaz'ın bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağının sözünü aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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