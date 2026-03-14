Balkan Yürüyüş Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirildi
İzmir'de düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, toplamda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazanarak birinci oldu. Şampiyonada 6 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun ev sahipliğinde 6 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda, Türkiye 4 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla şampiyon oldu.
İnciraltı Kent Ormanı'ndaki şampiyona büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi. 6 ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, takım olarak 4 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazandı.
Genel klasmanda ise Türkiye, 4 altın, 5 gümüş, 2 bronzla toplam 11 madalyayla ilk sırada yer aldı. Yunanistan 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalyayla ikinci, Ukrayna ise 1 gümüş, 4 bronz ile toplam 5 madalyayla üçüncülük elde etti.
Maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3: 50: 10'luk derecesiyle büyükler, Esma Öztekin ise 4: 08: 47'lik derecesiyle U23 Türkiye rekoru kırarken, tasnif dışı yarışan Ozan Bayram da 2: 39: 02 ile kendisine ait 35 kilometre Türkiye rekorunu geliştirdi.
Sonuçlar şu şekilde:
Maraton Yürüyüş Erkekler
1- Salih Korkmaz, 3: 23: 25
2- Georgios Kelepouris, 3: 35: 29
Maraton Yürüyüş Kadınlar
1- Panagiota Tsinopulou, 3: 38: 13
2- Ayşe Aslan, 3: 50: 10
3- Esma Öztekin, 4: 08: 47
Yarı Maraton Yürüyüş Erkekler
1- Alexandros Papamichail, 1: 31: 44
2- Şeyhmus Çapat, 1: 35: 09
3- Andreas Papastergiou, 1: 37: 45
Yarı Maraton Yürüyüş Kadınlar
1- Mina Stankovic, 1: 37: 18
2- Christina Papadopoulou, 1: 37: 34
3- Kader Dost, 1: 37: 27
U20 Erkekler
1- Azadullah Beğce, 42: 53
2- Illİa Tyskevych, 43: 01
3- Roman Tsomyk, 44: 22
U20 Kadınlar
1- Şerife Berra Güven, 47: 28
2- İpek Özkavlak, 47: 48
3- Veronika Tkachuk, 48: 10
U18 Erkekler
1- Muhammed Emin Işık, 44: 15
2- Yusuf İslam Koca, 46: 31
3- Roman Chyrva, 46: 57
U18 Kadınlar
1- Chara Gerou, 23: 46
2- Güler Tekbaş, 23: 55
3- Khrystyna Ponikarchyk, 23: 58