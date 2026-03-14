Haberler

Balkan Yürüyüş Şampiyonası, İzmir'de gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye, toplamda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 11 madalya kazanarak birinci oldu. Şampiyonada 6 ülkeden 64 sporcu mücadele etti.

İnciraltı Kent Ormanı'ndaki şampiyona büyükler, 20 yaş altı ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirildi. 6 ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, takım olarak 4 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazandı.

Genel klasmanda ise Türkiye, 4 altın, 5 gümüş, 2 bronzla toplam 11 madalyayla ilk sırada yer aldı. Yunanistan 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalyayla ikinci, Ukrayna ise 1 gümüş, 4 bronz ile toplam 5 madalyayla üçüncülük elde etti.

Maraton yürüyüşte Ayşe Aslan, 3: 50: 10'luk derecesiyle büyükler, Esma Öztekin ise 4: 08: 47'lik derecesiyle U23 Türkiye rekoru kırarken, tasnif dışı yarışan Ozan Bayram da 2: 39: 02 ile kendisine ait 35 kilometre Türkiye rekorunu geliştirdi.

Sonuçlar şu şekilde:

Maraton Yürüyüş Erkekler

1- Salih Korkmaz, 3: 23: 25

2- Georgios Kelepouris, 3: 35: 29

Maraton Yürüyüş Kadınlar

1- Panagiota Tsinopulou, 3: 38: 13

2- Ayşe Aslan, 3: 50: 10

3- Esma Öztekin, 4: 08: 47

Yarı Maraton Yürüyüş Erkekler

1- Alexandros Papamichail, 1: 31: 44

2- Şeyhmus Çapat, 1: 35: 09

3- Andreas Papastergiou, 1: 37: 45

Yarı Maraton Yürüyüş Kadınlar

1- Mina Stankovic, 1: 37: 18

2- Christina Papadopoulou, 1: 37: 34

3- Kader Dost, 1: 37: 27

U20 Erkekler

1- Azadullah Beğce, 42: 53

2- Illİa Tyskevych, 43: 01

3- Roman Tsomyk, 44: 22

U20 Kadınlar

1- Şerife Berra Güven, 47: 28

2- İpek Özkavlak, 47: 48

3- Veronika Tkachuk, 48: 10

U18 Erkekler

1- Muhammed Emin Işık, 44: 15

2- Yusuf İslam Koca, 46: 31

3- Roman Chyrva, 46: 57

U18 Kadınlar

1- Chara Gerou, 23: 46

2- Güler Tekbaş, 23: 55

3- Khrystyna Ponikarchyk, 23: 58

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

