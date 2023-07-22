Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Milli sporcuların başarılı performansıyla Türkiye, toplamda 11 madalya elde etti.

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününü 46 atletle katılan Türkiye, organizasyonun ilk gününde 11 madalya kazandı.

Türkiye, Kraljevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Üç adım atlama kategorisinde milli sporcu Tuğba Danışmaz 14 metre, disk atma kategorisinde Özlem Becerek 57,67 metre, yüksek atlama kategorisinde Alperen Acet 2,28 metre ile ve Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı da 39.09 saniyelik dereceleriyle birinci oldu.

Milli atlet Tuğba Güvenç, 3000 metre engelli koşuda 9.29.75, 5000 metrede milli atlet Ramazan Baştuğ 14.11.20, 3000 metrede Burcu Subatan 9.25.75'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Çekiç atma kategorisinde de Özkan Baltacı 73,34 metre, Semra Karaarslan 3000 metre engel yarışında 9.47.76, cirit atmada Eda Tuğsuz 57.17 metre, Dilek Koçak 800 metre yarışında 2.02.93'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyon yarınki müsabakalarla devam edecek.