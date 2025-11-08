Haberler

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, Vanspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Çetin, "Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, neden bu kadar uzattı? Kadromuz zaten dar, üstüne iki önemli oyuncumuz kırmızı kart gördü" dedi.

Türk futbolundaki bahis soruşturmasında hareketli günler yaşanırken, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sarıyer, sahasında Vanspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, maç sonu yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

"HAKEM ELİNDEN GELENİ YAPTI AMA ALLAH İZİN VERMEDİ"

Galibiyete rağmen oldukça öfkeli olan Servet Çetin, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hakem Sarıyer'in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇIN YETKİLİLER TARAFINDAN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

Çetin, maçın yönetiminde ciddi hatalar olduğunu savunarak, "Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, neden bu kadar uzattı? Kadromuz zaten dar, üstüne iki önemli oyuncumuz kırmızı kart gördü" dedi.

"İSTİYORSANIZ SAHAYA ÇIKMAYALIM"

Hakem hatalarının artık dayanılmaz hale geldiğini vurgulayan Sarıyer teknik direktörü, Türk futbolundaki hakem skandallarına da göndermede bulunarak, "Bu kadar olay yaşanmışken hâlâ bu şekilde maç yönetmek akıl alır gibi değil. İnsan biraz dikkat eder. Böyle mi maç yönetilir? İstiyorsanız sahaya çıkmayalım, geriliyoruz orada, sinir hastası olacağız" ifadelerini kullandı.

"ART NİYET ARIYORUM, BU MAÇ İNCELENSİN"

Sert sözlerine devam eden Servet Çetin, hakemin taraflı davrandığını öne sürerek, "Herkese var da bize neden penaltı yok? Bizim için her puan önemli. Hakemlerin bu şekilde maç yönetmesi bizi çok üzüyor. Kesinlikle bunun arkasında art niyet arıyorum. O yüzden bu maç incelensin. Oyuncularımın emeklerine sağlık, Allah onların emeğini hakemlere karşı zayi etmedi" dedi.

Sarıyer, bu kritik galibiyetle moral bulurken, Servet Çetin'in açıklamaları TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun radarına girmeye aday görünüyor.

500

Vansporun torpille geldiğini bilmiyor musun Servet

