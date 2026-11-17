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2025-2026 Türkiye Badminton Süper Ligi'nde Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, Erzincan Telekom Spor Kulübü ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en üst badminton ligi olan 2025-2026 sezonunda mücadele eden Erzincan temsilcileri, elde ettikleri derecelerle başarıya imza attı.

Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sezonu zirvede tamamlayarak Türkiye şampiyonu olurken, Erzincan Telekom Spor Kulübü de Türkiye ikinciliğini elde etti.

Böylece Türkiye Badminton Süper Ligi'nde ilk iki sırayı Erzincan takımları paylaşırken, kent badminton branşında önemli bir başarı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı