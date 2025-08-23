Türkiye Badminton Şampiyonası Sonuçlandı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Badmintonda ulusal şampiyonlar, federasyonun tesislerinde yapılan organizasyon sonucu belli oldu.

Tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Ravza Bodur, çift erkeklerde Buğra Aktaş ile Emre Sönmez, çift kadınlarda Yasemen Bektaş ile Sinem Yıldız, karışık çiftlerde de Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş, şampiyonluğa ulaştı.

En başarılı kulüp sıralamasının zirvesinde ise Erzincan Türk Telekom yer aldı.