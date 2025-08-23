Türkiye Badminton Şampiyonası Sonuçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu. Tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Ravza Bodur birinciliği elde etti. Erzincan Türk Telekom en başarılı kulüp olarak sıralamanın zirvesinde yer aldı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Badmintonda ulusal şampiyonlar, federasyonun tesislerinde yapılan organizasyon sonucu belli oldu.

Tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Ravza Bodur, çift erkeklerde Buğra Aktaş ile Emre Sönmez, çift kadınlarda Yasemen Bektaş ile Sinem Yıldız, karışık çiftlerde de Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş, şampiyonluğa ulaştı.

En başarılı kulüp sıralamasının zirvesinde ise Erzincan Türk Telekom yer aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP il başkanının işçilerle ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı: Hakkımızı helal etmiyoruz

CHP'li başkanın paylaşımı ortalığı karıştırdı! O işçiden yanıt var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.