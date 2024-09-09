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Türkiye, Azerbaycan'ı 4-0 mağlup etti

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 yenerek galibiyet elde etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Azerbayca'ı 4-0 yendi.

Hakemler: Mert Can Tubay, Yakup Yapıcı, Emirhan Tercan

Türkiye : Arda Yılmaz, Ahmet Çobanoğlu (Emir Bora Çoban dk. 78), Vatan Özcan (Emre Can Duran dk. 78), Hasan Turan (Efe Yılmaz dk. 78), Ege İzmirli (Elyas Bağcı dk. 60), Mustafa Serhan Kök (Mümin Barış Nazlı dk. 60), Yunus Azrak (Mehmet Yıldırım dk. 59) Oğuzhan Ertem (Yiğit Çolak dk. 78), Furkan Koçak, (Berkay Muratoğlu dk. 60) Hasan Ege Akdoğan (Fatihan Kahya dk. 59), Ozan Demirbağ (Efe Yılmaz dk. 78)

Azerbaycan : Rauf Ayyubov, Hazrat Samadov (Elshan Atakishiyev dk. 73), Albay Mahmudov, Farid Jabbarli (Kamil Mammadov dk. 73), Tunar Muradov, Ibrahim Khalilov (Murad Kurbanov dk. 85), Ali Gazibayov (Nihad Isagov dk. 85), Abdullaziz Jabbarli, İbrahim Babayev, Ali İbrahim, Nihat İsgandarov

Goller: Hasan Turan (dk. 11), Yunus Azrak (dk. 45), Hasan Ege Akdoğan (dk. 45), Mümin Barış Nazlı (dk. 88) (Türkiye) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Azerbaycan Türkiye kocaeli Güncel Futbol Darıca Spor

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