Türkiye, Avusturya'yı 92-67 Yenerek Şampiyonaya Başladı

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Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya'yı 92-67 mağlup etti. Kaan Onat, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçta Avusturya'yı 92-67 mağlup etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-18 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreğini 67-58 önde geçtiği karşılaşmadan 92-67 galip ayrıldı.

Millilerde Kaan Onat, kaydettiği 23 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci müsabakada yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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