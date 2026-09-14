Türkiye, Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Türkiye, Arnavutluk'ta yapılan Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nı 17 altın, 10 gümüş ve 23 bronz olmak üzere 50 madalyayla birinci tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Tiran şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada Türk üniversitelerinin sporcuları karate ve tekvando branşlarında mücadele etti.

Karate kata ve kumite ile tekvando poomsae ve kyorugi kategorilerinde madalya kazanan Türk sporcular, Türkiye'yi ülke sıralamasında zirveye taşıdı.

Şampiyonada İstanbul Aydın, Marmara, Anadolu, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Kent, Manisa Celal Bayar, Gaziantep, Beykoz, Ondokuz Mayıs, İstanbul Gedik, Sağlık Bilimleri, Bursa Uludağ ve Koç üniversiteleri madalya kazandı.

Kaynak: AA