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Türkiye Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Şampiyon

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Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

7-10 Aralık tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda son gün karşılaşmalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonaya Romanya'nın başkenti Bükreş ev sahipliği yaparken, şampiyonada her sıklette 2'şer olmak üzere Türkiye'yi 16'şar kadın ve erkek olmak üzere toplam 32 sporcu temsil etti. Şampiyonada ayrıca yıl içinde katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kota kazanan Türk sporcular da bireysel olarak mücadele etti.

Şampiyonada Türkiye ; 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanarak genel sıralamada Avrupa şampiyonu oldu. Erkek takım sıralamasında da Avrupa 3'üncüsü olan Türkiye, kadın takımında da ilk sırayı elde etti. Ayrıca milli sporcu Berkay Erer, şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi.

Şampiyonada Türkiye adına madalya kazananlar şu şekilde:

ALTIN

Elif Ilgın Öztabak (49kg), Aleyna Şenyurt (57kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Berkay Erer (68kg), Yiğithan Kılıç (74kg)

GÜMÜŞ

Rüya Diler (53kg)

BRONZ

Hayrunnisa Gürbüz (46kg), Zeynep Taşkın (53kg), Senanur Çelik (53kg) - Bireysel katılım kotası, Sıla Nur Gencer (73kg), Kaan Yelaldı (54kg), Rahmet Baran Şimşek (87kg)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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