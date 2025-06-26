Türkiye, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nde Yarışacak

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Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi, bu hafta sonu Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye, Norveç, Belçika ve İrlanda gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek. İlk 3 sırayı alan takımlar, İstanbul'da düzenlenecek 1. Lige yükselecek.

Türkiye'nin de katılacağı Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi, hafta sonu Slovenya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Maribor kentindeki organizasyonda 16 ülke yarışacak.

Milliler, şampiyonada Norveç, Belçika, Slovenya ve İrlanda gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

Ligde ilk 3 sırayı alan takımlar, 2027 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak.

Milli takımın 40 kişilik kadrosunda Tuğba Danışmaz, Ramil Guliyev, Ersu Şaşma, Buse Savaşkan ve Berke Akçam gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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