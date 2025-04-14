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Türkiye, Avrupa Taekwondo Yönetiminde Güç Kazandı

Türkiye, Avrupa Taekwondo Yönetiminde Güç Kazandı
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Avrupa Taekwondo Birliği Genel Kurulu'nda Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeliğine seçilirken, önceki başkan Metin Şahin asbaşkan oldu. Kurulda Türk taekwondosunun uluslararası alandaki gücünün artacağı vurgulandı.

Avrupa Taekwondo Birliği Genel Kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. Federasyonun önceki dönem başkanı Metin Şahin ise yeniden asbaşkan olarak seçildi.

Avrupa Taekwondo Birliği'nin (ETU) genel kurulu, ETU Başkanı Sakis Pragalos'un başkanlığında Almanya'nın Nürnberg kentinde yapıldı. Avrupa kıtasındaki taekwondo camiasının önde gelen temsilcilerinin yer aldığı organizasyonda alınan kararlarla birlikte yeni dönem için yönetim kadrosu da belli oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yönetim kurulu üyeliği görevine atandı. Federasyonun önceki dönem başkanı Prof. Dr. Metin Şahin de yeniden asbaşkan olarak seçildi.

Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu göreviyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Bahri Tanrıkulu, "Avrupa Taekwondo Birliği Yönetim Kurulu görevinden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Bu görev, yalnızca şahsım için değil, aynı zamanda Türk taekwondosunun uluslararası alandaki gücünün ve saygınlığının da bir göstergesidir. Bugüne dek ülkemize sporcu, antrenör ve yönetici kimliklerimle hizmet ettim; şimdi ise Avrupa düzeyinde yürütülecek projelerde daha fazla sorumluluk üstlenerek Türk taekwondosunun vizyonunu yurt dışında da temsil etme fırsatına sahip olacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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