Türkiye, Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finalinde Bosna Hersek'e Yenildi
Oturaklı Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Bosna Hersek'e 3-0 yenilerek elendi. Milliler, 5-8'incilik klasman maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Bosna Hersek'e 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 25-15, 25-17 ve 25-14'lük setlerle mağlup oldu.
Milliler, 5-8'incilik klasman maçında yarın saat 17.00'de Polonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor