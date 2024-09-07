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Türkiye, Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyona Meriç Nehri'nde gerçekleştiriliyor ve organizasyonun ilk gününde eleme ve sıralama yarışları yapıldı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye'de kürek branşında düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ertürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın Meriç Nehri'nde kurulan parkurda başladığını ifade etti.

Parkurun oluşturulmasıyla birlikte büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışmalara başladıklarını anımsatan Ertürk, "27 ülkenin oyuyla İtalya ve Almanya'yı geride bırakarak şampiyonanın burada olması için oylamayı kazandık. Çok zorlu bir süreçti. Böyle bir etkinliğe ev sahipliğe yapmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Ertürk, organizasyonun ilk gününde eleme ve sıralama yarışlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Şampiyonanın güzel yarışlara sahne olduğunu anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Yarışlar 6 parkur üzerinden yapılıyor. 6'dan fazla ülkenin katıldığı yarışlarda eleme yarışları oluyor ve yarı finalleri olacak. 6 parkurdan daha az katılımlı olan yarışlarda ise sıralama yarışları oluyor. Bütün finallerimiz yarın olacak. Her yarıştan sonra sporculara madalyaları verilecek. Meriç Nehri'nde şampiyonaya katılan sporcuların muhteşem performanslarını izleyeceğiz."

Kaynak: AA / Spor

Avrupa Şampiyonası Meriç Nehri Türkiye Güncel Spor

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