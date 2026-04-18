Milli halterciler, Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Halter Şampiyonası yarın Gürcistan'ın Batum şehrinde başlayacak. Erkek ve kadın milli takımları, madalya hedefi ile son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Gürcistan'da başlayacak.

Erkek Milli Halter Takımı, teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu, antrenörler Mehmet Doğan, Mehmet Başol ve Cumali Tekin yönetiminde Batum'da gerçekleştirilecek ve 26 Nisan'a kadar sürecek organizasyonun hazırlıklarını Antalya kampının ardından Ankara'da tamamladı.

Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek sporcuların hepsinden madalya beklediklerini, bu sene 10 altın madalya ve 2 de Avrupa rekoru hedeflediklerini söyledi.

Kadın Milli Halter Takımı ise teknik direktör Ferhat Coşkun ve antrenörler İsa Makal ile Ekrem Ağıllı yönetiminde bir aylık Konya kampının ardından son hazırlıklarını Antalya'daki kampta yaptı.

Ferhat Coşkun da yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızdan madalya bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ay-yıldızlı halterciler şöyle:

Kadınlar: Gamze Altun, Ezgi Kılıç (48 kilo), Cansel Özkan (53 kilo), Nuray Güngör (59 kilo), Büşra Can (86 kilo), Tuana Süren ve Fatmagül Çevik (+86 kilo)

Erkekler: Burak Aykun, Yiğit Erdoğan (60 kilo), Ferdi Hardal, Muhammed Furkan Özbek (65 kilo), Yusuf Fehmi Genç, Engin Kara (71 kilo), Kaan Kahriman (79 kilo) ve Hakan Şükrü Kurnaz (94 kilo)

Milli halterciler geçen yıl 8'i altın 19 madalya kazandı

Geçen yıl Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti. 2025'te milli halterciler, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü oldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası'nı milli sporcular; 5 altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamlarken, takım halinde kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Şampiyonası'nı ise 6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla tamamladı. 2023'te takım sıralamasında ise milli halterciler, kadınlarda birinci, erkeklerde ise üçüncü olmayı başardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen organizasyonun ardından ülkesine davet ettiği ay-yıldızlı haltercilerden Cansu Bektaş, Gamze Altun ve Nuray Güngör'ü "Terakki Madalyası" ile ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Haberler.com
500

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı