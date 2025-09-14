Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İkinci Oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso

Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

Almanya: Isaac Bonga 20, Oscar da Silva, Maodo Lo 2, Tristan da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9

Başantrenör: Alex Mumbru

1. Periyot: 24-22 (Almanya lehine)

Devre: 46-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-66 (Türkiye lehine) - İSTANBUL