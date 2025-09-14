Haberler

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İkinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Maç, Arena Riga'da oynandı ve Türkiye, devreyi önde tamamlamasına rağmen son periyotta galibiyeti elde edemedi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matthew Leigh Kallio, Ademir Zurapovic, Yohan Rosso

Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

Almanya: Isaac Bonga 20, Oscar da Silva, Maodo Lo 2, Tristan da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9

Başantrenör: Alex Mumbru

1. Periyot: 24-22 (Almanya lehine)

Devre: 46-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-66 (Türkiye lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

Maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

5 ülkeden "İsrail varsa biz yokuz" resti: Azerbaycan ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.