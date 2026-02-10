Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türk atıcılardan 9 madalya

Haberler

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 9 madalya kazanarak başarı elde etti. Milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu, 16 yaş altı havalı tabanca trio erkekler müsabakasında Avrupa şampiyonu oldu.

Feyzullah Dereci, Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Atıcılık Kulüpleri Başkanı Turgay Saat ile birlikte milli sporcu Yusuf Çizmecioğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Elde edilen derecelerle Türkiye'nin atıcılık branşındaki uluslararası potansiyelinin bir kez daha ortaya konulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
