Atletizmde Türkiye, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda kadınlarda 5. sırada yer aldı. Yayla Kılıç Gönen, Fatma Karasu ve Bahar Atalay'dan oluşan Kadın Milli Takımı, üç derece toplamıyla oluşan klasmanda 5. sırada yer aldı.

Atletizmde Türkiye, Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda kadınlarda 5. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenen organizasyona milli takım üçer kadın ve erkek sporcuyla katıldı.

Yayla Kılıç Gönen, Fatma Karasu ve Bahar Atalay'dan oluşan Kadın Milli Takımı, üç derece toplamıyla oluşan klasmanda 5. sırada yer aldı.

Yarışmada 32: 43: 29 ile kişisel en iyi derecesini yapan milli atlet Yayla Kılıç Gönen, kadınlarda 6. sırada yer aldı. Kadın milli sporculardan Fatma Karasu 11'inci, Bahar Atalay ise 22. sırada yarışı bitirdi.

Erkeklerde ise Sezgin Ataç 14'üncü, Ramazan Özdemir 30. olurken, B serisinde koşan Ömer Amaçtan yarışı tamamlayamadı.