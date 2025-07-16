Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Duygu Dolu Anlar

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Duygu Dolu Anlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, down sendromlu milli sporcu Nisanaz Öztürk şampiyon oldu. Madalya töreninde yaşanan evlenme teklifi ise törene damgasını vurdu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 13-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, unutulmaz anlara sahne oldu.

Down sendromlu sporcuların cirit atma branşında mücadele ettiği yarışmada, Kayserili milli sporcu Nisanaz Öztürk, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Ancak şampiyonluk kadar duygusal bir an da madalya töreninde yaşandı. Nisanaz Öztürk, ödülünü yine kendisi gibi özel sporcu olan Nevşehirli Ramazan Öztürk'ün elinden alırken, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ramazan Öztürk, törende Nisanaz Öztürk'e evlenme teklif etti.

Tribünlerde ve törende bulunanlar, alkışlar ve gözyaşları eşliğinde bu özel anlara tanıklık etti. Hem başarı hem de duygusallığın bir arada yaşandığı madalya töreni, izleyenlerin hafızalarında uzun süre silinmeyecek bir yer edindi. Evlilik teklifine 'Evet' yanıtı veren Nisanaz Öztürk ile Ramazan Öztürk daha sonra birlikte objektiflere mutluluk pozu verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

Market patronunu, en yakınındaki isim ele vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.