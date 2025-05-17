Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, Lozan'dan Önemli Kazanımlarla Döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, Lozan'dan Önemli Kazanımlarla Döndü
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Avrupa Atletizm Birliği'nin davetlisi olarak katıldığı Lozan’daki programdan önemli değerlendirmelerle döndü. IOC ile yapılan iş birliği toplantılarında Türkiye'nin atletizmdeki rolü ve desteklenmesi konularında mutabakat sağlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ'ın Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) davetlisi olarak katıldığı program sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Lozan şehrinde 3 gün boyunca EA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile toplantılar yapan Karadağ'ın önemli kazanımlarla Türkiye'ye döndüğü belirtildi.

İlk olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile iş birliği toplantısına katıldığı ifade edilen Karadağ'ın, IOC Üyesi Sergey Bubka ve EA Başkanı Dobromir Karamarinov ile bir araya geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Atletizm Birliğinin bir sonraki oluşumunda Türkiye'nin rolü sıkça gündeme geldi. EA Başkanı Dobromir Karamarinov, desteğinin bizlerle olduğunu, federasyon başkanı olarak muhakkak 2027'de EA yönetiminde yer almam gerektiğini bizlere söyledi. Bununla birlikte diğer ülke federasyonları da Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu, siyasal olarak dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu ve dünyaya yön verebilecek güçte bir ülke konumunda olduğunu söylediler. Yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin atletizmde hem Avrupa hem de dünya federasyonları içerisinde desteklenmesi ve birimlerin içinde yer alması noktasında görüş birliğine vardık. İsviçre'de ülkemize gösterilen tutum ve yaklaşım bizleri fazlasıyla memnun etti."

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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