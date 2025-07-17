Türkiye, Almanya'yı 3-1 Mağlup Etti

Türkiye, Almanya'yı 3-1 Mağlup Etti
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1 yenerek, turnuvadaki üçüncü galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlı takım, bir sonraki maçında 19 Temmuz Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak.

SALON: Chiba Port Arena

HAKEMLER: Phong Toan Nguyen, Tadayoshi Asai

TÜRKİYE: Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Berkay (L) (Vahit Emre, Gökçen)

ALMANYA: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann, Mohwinkel (L) (Tille, Peter, Böhme, Torwie)

SETLER: (29-27, 25-22, 18-25, 30-28)

SÜRE: 1 saat 58 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3'üncü haftsındaki hafta ikinci maçında Almanya 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla üçüncü galibiyetini aldı. Filenin Efeleri, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da Brezilya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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