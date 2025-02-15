Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk Sporcular Yıldızlaştı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde milli sporcular 9'u altın 32 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular 18 kategorideki müsabakalarda 9 altın, 9 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.

Turnuva yarın sona erecek.