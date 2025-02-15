Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk Sporcular Yıldızlaştı
Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, sekizinci günde 9 altın, 9 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 32 madalya kazandı.
Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) sekizinci gününde milli sporcular 9'u altın 32 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katıldığı turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Türk sporcular 18 kategorideki müsabakalarda 9 altın, 9 gümüş, 14 bronz madalya kazandı.
Turnuva yarın sona erecek.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor