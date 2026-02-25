Haberler

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da yapılacak

Güncelleme:
13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 24-31 Mart 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Turnuvada kyorugi ve poomsae branşlarında müsabakalar yapılacak.

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2026), 24-31 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona Antalya Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Turnuva kyorugi (yıldızlar, gençler, büyükler), poomsae (tüm kategoriler), para tekvando kyorugi ve para tekvando poomsae branşlarında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
