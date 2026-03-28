Haberler

Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda genç kızlar kategorisi müsabakalarında Türk sporcular toplam 19 madalya kazandı.

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın (Türkiye Open 2026) beşinci gününde, genç kızlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türk sporcular, 10 kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 19 madalyanın sahibi oldu. 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) genç kızlar kategorisinin farklı yaş gruplarında dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

42 kiloda Hiranur Barın ve Zümra Kurban bronz madalya kazandı. 44 kiloda Selin Pamuk gümüş, Livanur Uğur ve Ece Kuyumcu bronz madalya elde etti. 46 kiloda İrem Orul bronz, 49 kiloda ise Eylül Karadaş ve Nehir Sağlam bronz madalya aldı. 52 kiloda Elif Fırıncı gümüş, Hatice Ecrin Akçay bronz madalya elde etti. 55 kiloda Şükran Aybike Futtu altın, Ecrin Nisa Uslu bronz, 63 kiloda Asya Aydın gümüş, Ayşe Işık bronz madalya aldı. 68 kiloda Zeynep Hale Erdem ve Melek Tuana Bekmez bronz madalya kazandı. +68 kiloda Mina Özmen gümüş, Aybel Yeler ve Buğlem Doğan bronz madalya elde etti.

13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda (Türkiye Open 2026) yarın tatamiye genç erkekler çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

