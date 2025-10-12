Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu
Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde çeşitli sporcular birincilik elde etti.
Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'daki 100. Yıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.
Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:
Klasik yay erkekler: Arda Ege Dönmezgüç
Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu
Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan Uçar
Klasik yay erkek takım: Batuhan Ayaz, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er
Klasik yay karışık takım: Dünya Yenihayat, Gürol Bayraktar
Makaralı yay erkek takım: Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Onur Semi Tetik
Makaralı yay kadın takım: Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
Makaralı yay karışık takım: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin