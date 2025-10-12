Haberler

Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Hava Okçuluk Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde çeşitli sporcular birincilik elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya'daki 100. Yıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.

Büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Arda Ege Dönmezgüç

Klasik yay kadınlar: Elif Berra Gökkır

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu

Makaralı yay kadınlar: Yeşim Bostan Uçar

Klasik yay erkek takım: Batuhan Ayaz, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Aslı Er

Klasik yay karışık takım: Dünya Yenihayat, Gürol Bayraktar

Makaralı yay erkek takım: Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Onur Semi Tetik

Makaralı yay kadın takım: Efdal Hatice Köse, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

Makaralı yay karışık takım: Emine Rabia Oğuz, Yağız Sezgin

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
500
