Türkiye, Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya'yı 8-0 Yendi
Kırklareli'nde devam eden Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Litvanya'yı 8-0 mağlup etti. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Bulgaristan, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg yer alıyor.
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'ndeki organizasyonun ilk günkü müsabakaların son karşılaşması Türkiye ile Litvanya arasında oynandı.
Türkiye rakibini 8-0 yendi.
Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler izledi.
İlk günkü müsabakalarda Ukrayna rakibi Malta'yı 9-0, Bulgaristan Macaristan'ı 2-1 yenerken Finlandiya ile Lüksemburg, 2-2 berabere kaldı.
Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg'un mücadele ettiği organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.