Türkiye A Milli Takımı, ABD'yi Hazırlık Maçında 2-1 Önde Tamamladı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. McGlynn'in golüyle öne geçen ABD'ye Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle cevap veren Türkiye, ilk yarıda üstünlüğü ele geçirdi.
Stat: Pratt & Whitney
Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena (Panama)
ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, de La Torre, Agyemang
Türkiye : Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız
Goller: Dk. 1 McGlynn (ABD), Dk. 25 Arda Güler, Dk. 27 Kerem Aktürkoğlu ( Türkiye )
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
ABD, 1. dakikada öne geçti. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
25. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. ABD takımı savunmadan çıkarken Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1.
27. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.