Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD Kampı Maç Detayları
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD kampında ABD ile hazırlık maçı yapacak. Maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Stat: Pratt & Whitney.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD kampında ABD ile oynayacağı ilk hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Pratt & Whitney
Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena
ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, de La Torre, ???????Agyemang
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor