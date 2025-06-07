Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD Kampı Maç Detayları

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ABD kampında ABD ile oynayacağı ilk hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Pratt & Whitney

Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena

ABD: Freese, Robinson, Richards, Freeman, Arfsten, McGlynn, Cardoso, Luna, Tillman, de La Torre, ???????Agyemang

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız