Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin 38 altın madalya ile açık ara önde olduğunu belirtti ve gelecekteki olimpiyatlarda daha fazla madalya hedeflediklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin açık ara önde olduğunu belirterek, "Artık olimpiyatlarda bir-iki altın değil 5-10 altın alabilecek potansiyeldeyiz" dedi.

Hamza Yerlikaya, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımının Tacikistan'ı 3-0 yendiği maçın ardından AA muhabirine, oyunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli takım kafilesi olarak Riyad'a şampiyonluk parolasıyla geldiklerini belirten Yerlikaya, "Şu anda oyunlarda 38 altın madalya ile birinciyiz. Dün bokstaydık, bugün halterde ve voleybolda...Birazdan masa tenisine ve yüzmeye gideceğiz. Bütün branşlarımızın yanındayız. Sporcularımızın hem eksikliklerini görmek hem de 2028 Olimpiyatları'na daha sağlıklı bir zemin oluşturmak ve Cumhurbaşkanımıza da layık olabilmek için buradayız. Çünkü buraya gelmeden önce, hem Osman Aşkın Bak Bakanımız hem biz, 'Açık ara önde şampiyon olacağız' diye söz vermiştik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sporun kalkınması, gelişmesi ve alt yapıya yayılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnşallah, milletimize layık oluyoruzdur. Tabii, İslam coğrafyasında sporda biraz daha iyiyiz. Bugün dünya klasmanında belirli bir evreye geldik, herkes bize ulaşmak istiyor. Yatırımlarımızı sağlam, sağlıklı ve akılcı yaptığımız müddetçe Türk sporu her zaman ileriye gidecektir. Ümitsiz kalmayacağız, ümitsizlik şeytandandır. Zirveye doğru tüm branşlarımızla olimpik ve olimpik olmayan branşlarda yukarı gideceğiz. 2028 ve 2032 olimpiyatlarında bütün hedeflerimize sonuna kadar ulaşacağız. Hiç kimse endişeye düşmesin, gelecek yıllarda daha sürpriz sporcularımız olacak. Artık İslam ülkelerinde açık ara gidiyoruz, Avrupa'da zaten aldık başımızı gidiyoruz, dünyada şartları eşitledik. Artık diyoruz ki, olimpiyatlarda bir-iki altın değil 5-10 altın alabilecek potansiyeldeyiz, daha da üzerine koyacak potansiyeldeyiz. Bütün hedeflerimiz de bu yönde. Milletimize layık olmak için çalışacağız."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
