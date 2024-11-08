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Türkiye 3. Lig Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye 3. Lig Maçının Hakemi Belli Oldu
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Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi Sercan Karaca olarak atandı. Maçta Karaca'nın yardımcı hakemleri Ömer Akman ve Muhammed Yıldız olacak.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Sercan Karaca'yı atadı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor arasında oynanacak maçın hakem triosu belli oldu. Ligin 10. hafta maçı için Merkez Hakem Kurulu, Van Bölgesi hakemi Sercan Karaca'yı orta hakem olarak görevlendirdi.

Maçta Sercan Karaca'nın yardımcılığını Ömer Akman ile Muhammed Yıldız yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Nurullah Kırbaş görevlendirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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