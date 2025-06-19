Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

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Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ABD'yi 77-63 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Türkiye, yarı finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 77-63 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.

Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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