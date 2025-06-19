Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi
Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, ABD'yi 77-63 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Türkiye, yarı finalde Büyük Britanya ile karşılaşacak.
Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 77-63 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.
Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.
Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.
Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor