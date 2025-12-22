Furkan Akar ve Denis Örs'ün hedefi olimpiyat madalyası

İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Short Track (sürat pateni) branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Furkan Akar ve Denis Örs'ün hedefi madalya almak.

2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Furkan Akar ve ilk kez olimpiyatlarda yarışacak olan Denis Örs, İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde 6 - 22 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak olan 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor. Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Furkan ve Denis, oyunlarda ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Artur Sultangaliyev: "500 metrede kota almak büyük başarı

Short Track Milli Takımı antrenörleri Mükerrem Deniz ve Burak Akar, sporcuların olimpiyat öncesi en iyi şekilde hazırlandıklarını belirttiler. Türkiye Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, "Olimpiyatlara iki kota alarak tarihi başarıya imza attık. Çok mücadele etmek lazım, taktik kurmak, aynı anda hızlı karar vermek gerek. Özellikle 500 metrede kota kazanmak aslında daha zor. Kısa mesafe olduğu için son süratle baştan sona hız yapmak lazım. Uzun mesafelerde yavaş başlayıp sonuna doğru hızlanıyorsun, o daha kolay. Ondan dolayı 500 metrede kota almamız bizim için büyük başarı. Furkan Akar daha önce olimpiyatlara katıldı. Tecrübeli ve ondan beklentimiz de yüksek. Avrupa şampiyonasında üçüncü oldu, elit sporcularla yarışmış sporcumuz, bu olimpiyatta da büyük başarı getirebilir. Denis Örs de iyi hazırlanıyor. Ondan da umutluyuz" diye konuştu.

Furkan Akar: "Yazın sıkı ve zorlu bir çalışma yaptık"

Short Track Milli sporcusu Denis Örs en iyi şekilde çalışarak başarılı olmayı hedeflediklerini vurgularken, Furkan Akar da olimpiyat tecrübesi olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğini belirterek, "Yaz kamplarımız oldu. Yurt içinden ve dışından kamplar yaptık. Buzda da çalışmaya devam ediyoruz. Olimpiyattan önce Avrupa şampiyonası var. Oradan bir madalya olarak olimpiyatlara motivasyonlu gitmek istiyorum. Federasyon ve bakanlığımızın ciddi destekleri var. Bu da bize güç veriyor. Ocak ayında Hollanda'da Avrupa şampiyonası olacak. Burada olimpiyattaki rakiplerimizi daha iyi tanıma, hatalarını öğren fırsatımız olacak. 2023 yılındaki Avrupa şampiyonasında bin metrede bronz madalya ile ülkemi temsil etmiştim. Bu şampiyonadan da bir madalya alarak olimpiyata daha motive gitmeyi istiyorum. Olimpiyatlarda 500 metrede yarışacağım. Hedefim ilk 5. İnşallah kürsüde de yer almak istiyorum" dedi. - ERZURUM