2026 FIFA Dünya Kupası...Türkiye Son Maçında ABD'yi 3-2 Yendi ve Kupaya Veda Etti

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yendi. Türkiye bu sonuçla grubunda 3 puanla son sırada yer aldı ve kupaya veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan attı. ABD'nin gollerini ise Auston Trusty ve Sebastian Berhalter kaydetti.

Türkiye bu sonuçla D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamladı ve kupaya veda etti. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamlyarak son 32 takım arasına girmeyi başardı.

Kaynak: ANKA