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Türkiye, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Türkiye, 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor
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36 milli sporcu, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na hazırlık için antrenman yapıyor. Samsun, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyor.

Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 36 milli sporcu, Samsun'da şampiyonaya hazırlanıyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen kampta antrenmanlarını sürdüren sporcular, 17-23 Şubat tarihlerinde Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Turan, "Burada 300 sporcu ve 25 ülkeyi ağırlayacak olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu anlamda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için hem personelimiz hem tesisimiz hazır durumda. 'Spor Kenti Samsun' anlayışının altını bu organizasyonla bir kez daha çizmek istiyoruz." dedi.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de sporcularının her birinin performans olarak zirveye yakın olduklarını ifade etti.

Son bir haftalık süreçte eksiklikleri tamamlayacaklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç ay süren, iki ulusal yarışma arkasından bir seçme yarışmasını geride bıraktılar. Performans olarak şu anda her birinin zirveye yakın olduklarını düşünüyoruz, Avrupa Şampiyonası'na kadar geçecek bir haftalık süreçte de son eksikleri tamamlayarak sporcularımızı yarışmaya hazır edeceğiz ve 18 Şubat tarihinde 36 kişilik kadromuzla Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz."

Samsun'un ev sahipliği yapacağı 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda sporcular, klasik ve makaralı yayın yanı sıra barebow (yalın yay) kategorisinde, büyükler ve 21 yaş altında mücadele edecek.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Spor
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