Türkiye, 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşti

FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile mücadele edecek. Elemelerdeki karşılaşmalar üç farklı pencerede oynanacak ve gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.