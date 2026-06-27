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Dünya 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası

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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki son maçında Arjantin'e 29-26 yenilerek grubu son sırada tamamladı. Takım, klasman gruplarında mücadele edecek.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. ve son maçında Arjantin'e 29-26 yenildi.

Ay-yıldızlılar, Çin'in Jinzhong kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-11 önde tamamlasa da sahadan mağlup ayrıldı.

Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan milli takım, çıktığı 3 maçı da kaybederek D Grubu'nu son sırada bitirdi.

Yoluna klasman gruplarında devam edecek Türkiye, Grup 2'de oynanacak maçlar sonucu 17 ile 32 arasında bir sırada yer alacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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