Türkiye 19 Yıl Sonra Şampiyonlar Ligi'nde İki Takımla Temsil Edilecek
Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda mücadele edecek. Bu, Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katılımı olacak ve iki ekip daha önce 2001-2002 sezonunda birlikte yer almıştı.
Türkiye, 19 yıl sonra Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla boy gösterecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna doğrudan katılan Galatasaray ile elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe, turnuvanın lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.
19 yıllık hasret
Türkiye, 19 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasına 2 takımla katılıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla 2 takımla katılabildi.
Türkiye, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da lig aşamasında son olarak 2007-2008 sezonunda 2 takımla yer aldı.
Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Beşiktaş, turnuvada Türkiye'yi temsil etti.
Beşiktaş, 6 puan topladığı A Grubu'nda son sırada yer aldı ve turnuvadan elendi.
Fenerbahçe ise o sezon çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi ve Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.
6. kez 2 takımla
Türk takımları, "Devler Ligi"nde grup ya da lig aşamasına Fenerbahçe'nin dünkü başarısıyla 6. kez 2 takımla katılma hakkı kazandı.
Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce 2001-2002 sezonunda Uefa Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.
Galatasaray ve Beşiktaş, 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına birlikte kaldı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de Devler Ligi'nde birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup ya da lig aşamasında 2 Türk takımının aynı anda mücadele ettiği sezonlar şöyle:
|Sezon
|Takımlar
|1997-1998
|Galatasaray, Beşiktaş
|2000-2001
|Galatasaray, Beşiktaş
|2001-2002
|Fenerbahçe, Galatasaray
|2003-2004
|Beşiktaş, Galatasaray
|2007-2008
|Fenerbahçe, Beşiktaş
|2026-2027
|Galatasaray, Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe 2. kez birlikte katılıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe, "Devler Ligi" tarihinde ikinci kez turnuvada birlikte yer alacak.
İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etti.
Galatasaray o sezonda Devler Ligi'nde ikinci grup aşamasına yükselirken, Fenerbahçe ilk grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.