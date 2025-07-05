Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İspanya Yenilgisiyle Başladı

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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 75-42 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında, ay-yıldızlıların bir sonraki karşılaşması yarın Polonya ile olacak.

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İspanya'ya 75-42 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda ev sahibi ekip ile karşı karşıya geldi.

Severo Rodriguez Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-12 üstün tamamlayan İspanya, soyunma odasına da 36-29 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren İspanya, üçüncü periyodunu 55-37 önde bitirdiği karşılaşmadan 75-42 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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