Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni Yenerek Turnuvada İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni Yenerek Turnuvada İkinci Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti. Golleri Hakan Argun ve Emre Erdoğan kaydetti. Ay-yıldızlılar, turnuvayı Norveç ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kotoriba Stadında oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Hakan Argun ve 73. dakikada Emre Erdoğan kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 10 Haziran Salı günü Norveç ile oynayacağı maçla turnuvayı tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para

İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki: Seni bir daha uyarmayacağım

Ergin Ataman'dan Olympiakos'a olay tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.