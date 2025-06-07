Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni Yenerek Turnuvada İkinci Galibiyetini Aldı
Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti. Golleri Hakan Argun ve Emre Erdoğan kaydetti. Ay-yıldızlılar, turnuvayı Norveç ile oynayacağı maçla tamamlayacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kotoriba Stadında oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Hakan Argun ve 73. dakikada Emre Erdoğan kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 10 Haziran Salı günü Norveç ile oynayacağı maçla turnuvayı tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor