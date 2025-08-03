Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 8. Sırada Tamamladı

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Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 8. sırada tamamladı. Almanya ile oynanan 7-8'incilik maçında Türkiye, maçı 73-64 kaybetti.

Türkiye, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 8. tamamladı.

Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı takım, 7-8'incilik müsabakasında Almanya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 16-15 üstün tamamlayan milliler, ikinci çeyrekte istediği performansı sergileyemedi ve devre arasına 39-27 geride girdi. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, üçüncü çeyreğini 55-52 geride geçtiği maçı 73-64 kaybetti.

Bu skorla Türkiye, şampiyonayı 8. bitirdi.

Ay-yıldızlı takımda Yücel Çağın Başaran 16 sayı, Ahmet Berkay Gönül ise 13, Anıl Alyanak ise 11 sayıyla çift haneli skor üretti. Almanya'da Mathieu Grujicic 36 sayı, 11 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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