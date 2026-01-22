Haberler

U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Kazakistan'a 5-1 yenildi

Güncelleme:
18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu'nda Türkiye, Kazakistan ile oynadığı üçüncü maçta 5-1'lik skorla kaybetti. Türkiye, 3 puanda kalırken, Kazakistan 9 puana yükseldi.

18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 3'üncü maçında Kazakistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Buz Adası'ndaki müsabakanın ilk periyodu golsüz eşitlikle geçildi. Türkiye, sonraki iki periyotta baskısını arttıran Kazakistan'ın gollerine engel olamayınca mücadeleden 5-1'lik skorla yenik ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin tek golünü Tan Göksal kaydetti.

Bu sonucun ardından Türkiye 3 puanda kalırken, Kazakistan ise puanını 9 yaptı. Türkiye, A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın saat 20.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

