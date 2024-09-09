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Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 mağlup etti

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Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti. Maçta Türkiye'nin gollerini Hasan Turan, Yunus Azrak, Hasan Ege Akdoğan ve Mümin Barış Nazlı attı.

Stat : Darıca İlçe Stadı

Hakemler: Mert Can Tubay, Yakup Yapıcı, Emirhan Tercan

Türkiye : Arda Yılmaz, Ahmet Çobanoğlu (Dk. 78 Emre Işık), Vatan Özcan (Dk. 78 Emre Can Duran), Hasan Turan (Dk. 78 Efe Yılmaz), Ege İzmirli (Dk. 60 Mehmet Yıldırım), Mustafa Serhan Kök (Dk. 60 Mümin Barış Nazlı), Yunus Azrak ( Dk. 60 Fatihan Kahya), Oğuzhan Ertem(Dk. 78 Yiğit Çolak), Furkan Koçak, (DK. 60 Berkay Muratoğlu) Hasan Ege Akdoğan (Dk. 60 Elyas Bağcı), Ozan Demirbağ (Dk.78 Emir Bora Çoban)

Azerbaycan : Rauf Ayyubov, Hazrat Samadov (Dk. 73 Elshan Atakishiyev), Albay Mahmudov, Farid Jabbarli (Dk. 73 Kamil Mammadov), Tunar Muradov, Ibrahim Khalilov (DK. 85 Murad Kurbanov), Ali Gazibayov (Dk. 85 Nihad Isagov), Abdullaziz Jabbarli, İbrahim Babayev, Ali İbrahim, Nihat İsgandarov

Goller : Dk. 11 Hasan Turan, Dk. 45 Yunus Azrak, Dk. 45+ Hasan Ege Akdoğan, Dk. 88 Mümin Barış Nazlı

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Turan Azerbaycan Türkiye kocaeli Darıca Futbol Güncel Spor Ege

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