Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda İki Bronz Madalya Kazandı

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Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil kategorisinde İsmail Bereket ve Ahmet Enes Uzun ile toplamda iki bronz madalya elde etti. Şampiyona Üsküp'te düzenlenirken Türkiye, grekoromen stilde 60 puanla 6. sırada yer aldı.

Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil kategorisinde 2 bronz madalya elde etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Milli güreşçilerden İsmail Bereket (80 kilo) ve Ahmet Enes Uzun (92 kilo), bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 60 puanla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonada grekoromen stilin ardından kadınlarda madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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