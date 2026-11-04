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Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Danimarka'yı 3-1 yenerek turnuvayı 3. bitirdi

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Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın son maçında Danimarka'yı 3-1 yendi. Eren Timur Yurga'nın 6 ve 78. dakikalarda, Mert Gökmen'in 89. dakikada attığı gollerle kazanan Türkiye, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Türkiye'nin gollerini 6 ile 78. dakikalarda Eren Timur Yurga ve 89. dakikada Mert Gökmen kaydetti. Danimarka'nın golünü ise 13. dakikada Frederik Abrahamsen attı. Eren Timur Yurga "maçın oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Turnuvanın diğer maçlarında ise İsviçre, Suudi Arabistan'ı 5-0, Portekiz, İskoçya'yı 4-1 mağlup etti. Ukrayna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından yapılan penaltı atışları sonucu Hollanda'yı 4-3 yendi.

Bu sonuçların ardından Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı,??????? turnuvayı üçüncü sırada tamamlarken, Ukrayna birinci, Hollanda ikinci, Danimarka dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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